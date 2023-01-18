مدبولي: الإفراج عن بضائع بـ4.8 مليار دولار خلال الفترة من 14 لـ17 يناير

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه منذ 14 يناير وحتى 17 يناير تمّ الإفراج عن بضائع بـ4.8 بقيمة مليار دولار، مبينًا أنّ ما يتواجد بموانئ مصر الآن 5.3 مليار دولار فقط منها بضائع قيمتها 3 مليارات لم ينه المستوردين إجراءاتها، مما يعني أنَّ المتراكم بالموانئ تمّ إنهائه والباقي موجود حسب الدورة الطبيعية.

مدبولي: أصبحنا في الطريق للعودة للحركة الطبيعية

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن، أنَّه مع عودة العديد من الموارد الدولارية للدولة أصبحنا في الطريق للعودة للحركة الطبيعية، والاستقرار والانتظام لتوافر العملة الأجنبية وسعر الصرف، وذلك حتى تعود السوق المصرية لاتزانها بهذا الشأن.