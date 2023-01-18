مدبولي: الرئيس السيسي وجّه الحكومة بإنهاء الفجوة الدولارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الحكومة بغلق الفجوة الدولارية الموجودة، وإنهاء الفجوة الدولارية بين الإيرادات والمصروفات، لافتا إلى أنّ الحكومة لديها خطة واضحة لتدبير الموارد الدولارية على مدار العام الحالي، لتغطية أي فجوة لوقف أي عجز دولاري، وذلك سيتم من خلال حجم كبير من الإجراءات غير القابلة للإعلان إلا بعد إتمامها.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي يعقده الآن، أنّ المستثمرين يطلبون إعلان السياسية الضريبية الخاصة بها للخمس والعشر سنوات المقبلة، وهو ما أنهاه وزير المالية، وسيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي آخر الفترة القليلة المقبلة، متابعا: «سنعلن أين ستتحرك السياسية الضريبية لمصر، والتي تتحرك لمزيد لجذب الاستثمار الفترة المقبلة».