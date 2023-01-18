مدبولي: خطة لدعم السلع الاستراتيجية وزراعة المحاصيل المنتجة لزيوت الطعام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزرء، إنّه وجّه وزراء الزراعة والتموين والري، بدعم عدّة سلع استراتيجية، خاصة التي تدخل في صناعة زيوت الطعام مثل «الذرة وفول الصويا وعباد الشمس» لزراعتها قبل الصيف المقبل، لافتا إلى أنّه سيتم الإعلان عن أسعار تعاقدية لتشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل، والدولة حريصة على تسويق المنتجات.

واضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن، أنّ الدولة تتحرك بقوة لتقليل الفجوة الاستيرادية والفجوة الدولارية، حيث أقرّ مجلس الوزراء مبادرة تحل محل مبادرة البنك المركزي بفائدة 8% مدعمة لدعم الصناعة والتجارة.

وتابع مدبولي، أنّه جرى التوافق على أن يتحمل المصنّع 11%، بينما تتحمّل الدولة فارق سعر الفائدة، ليكون إجمالي المبادرة سنويا 150 مليار جنيه، موضحا أنّه سيتم تطبيقها الأسبوع المقبل.