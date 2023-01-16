محافظ الإسكندرية: الانتهاء من الميكنة الكاملة لـ9 مراكز تكنولوجية في الأحياء

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الخدمية، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

واستعرض «الشريف»، أبرز مجهودات المحافظة في مجال التحول الرقمي لعام 2022، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من الميكنة الكاملة لـ9 مراكز تكنولوجية بالأحياء، وجار الانتهاء من المركز التكنولوجي المتبقي بحي غرب، بالإضافة إلى إطلاق خدمة كيو أر كود الموحد وهو من الخدمات الجديدة التي تقدمها المحافظة تتيح للمواطن الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة داخل المراكز التكنولوجية، أو خدمات الأماكن الأخرى، كما يتم حاليا تحويل الخدمة إلى تطبيق موبيل للتيسير على المواطنين.

تقديم 45 خدمة خاصة في المحليات إلكترونيا

وأضاف المحافظ، أنه تم ارتفاع نسبة الإنجاز بالمراكز التكنولوجية بالأحياء من 76.8%في عام 2021 لتصل إلى 83.91% في عام 2022، وتنفيذ بانرات وملصقات لتعريف المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية بالأحياء بالمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى الانتهاء من تحويل موقع بوابة خدمات المحليات الى تطبيق موبيل، وتم نشره على منصة «جوجل بلاي»، وذلك لتقديم 45 خدمة خاصة في المحليات إلكترونيا على تطبيق موبيل، وكذلك الانتهاء من تدريب ورفع كفاءة جميع العاملين في المراكز التكنولوجية بالأحياء.