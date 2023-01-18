«الغرف التجارية»: دراسة ميكنة التعامل بين التاجر والمستهلك بمنظومة إلكترونية جديدة

قال رئيس غرفة القليوبية التجارية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور محمد عطية الفيومي، إن الاتحاد العام للغرف التجارية، والغرف التجارية على مستوى المحافظات، يدرسان مبادرة ميكنة التعامل بين التاجر والمستهلك لتقليل سلاسل الإمداد وتنشيط تجارة التجزئة والمساهمة في خفض الأسعار.

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن العمل من خلال المنظومة الجديدة يكون عبر نظام إلكتروني «نقاط» يربط عملية الشراء والبيع بين التاجر والمستهلك من خلال الهاتف المحمول وحساب بنكي.

النظام الإلكتروني الجديد

وأوضح الفيومي، أن النظام الإلكتروني الجديد سيحصل من خلاله التاجر والمستهلك على نقاط، تزداد كلما زادت عملية البيع من طرف التاجر، والشراء من قبل المستهلك، ويتم تحويل تلك النقاط إلى أموال أو هدايا يمكن استخدامها مرة أخرى في الشراء.

ربط الهاتف المحمول للتاجر والمستهلك بالمنظومة الجديدة

وأشار رئيس غرفة القليوبية التجارية، إلى أنه سيتم ربط الهاتف المحمول للتاجر والمستهلك بالمنظومة الجديدة، التي سيتم تعميمها على الهايبر ماركت ومحال التجزئة، كما هو معمول به حاليا ضمن بعض السلاسل التجارية الكبيرة.

دعم التحول الرقمي في منظومة بيع ونقل السلع

وأوضح الفيومي، أن الهدف من المنظومة الجديدة، هو دعم التحول الرقمي في منظومة بيع ونقل السلع ضمن قطاع التجارة الداخلية والتجزئة، مؤكدا أن المنظومة الجديدة سوف تسهم في تنشيط حركة الأسواق، وهو ما يعد بادرة جيدة لدعم المستهلك والتاجر على حد سواء.

دراسة عملية تمويل المنظومة الجديدة

وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة عملية تمويل المنظومة الجديدة، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيكون ذلك إما بمشاركة مادية بسيطة من قبل التاجر، أو بشكل مجاني بالكامل، موضحا أن الفكرة تم طرحها في 2019 قبل جائحة كورونا، وتأخر تطبيقها نظرا للظروف الاقتصادية الأخيرة.

توفير احتياجات المواطنين

وفي سياق متصل، قال الفيومي، إن معارض أهلا رمضان تسهم في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، من خلال طرح جميع منتجات السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.

وشهدت معارض أهلا رمضان، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية والمستلزمات الرمضانية من الأرز والسكر والزيوت والمكرونات بتخفيضات تصل إلى 30%.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في التوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان بجميع المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كذلك تأمين مخزون استراتيجي من جميع المنتجات والسلع الأساسية طوال الوقت، إذ تطرح الوزارة كل السلع الأساسية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% وسط الإقبال الكبير على شراء المنتجات من منافذ وفروع معارض أهلا رمضان.