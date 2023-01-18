نقيب الفلاحين: قرار الرئيس برفع سعر توريد القمح أسعد المزارعين

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن رفع سعر توريد إردب القمح لـ1250 جنيها أسعد كل المزارعين، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باستمرار متابعة وزيادة أسعار المحاصيل الزراعية الأساسية لتخفيف الأعباء عن المزارعين وتحسين معيشتهم، أدى إلى زيادة في مساحات زراعة الأقماح حتى أنها تخطت 3 ملايين و650 ألف فدان لأول مرة في تاريخ مصر.

زيادة الكميات التي تورد للحكومة

وأضاف أبوصدام، في تصريح لـ«الوطن»، أن رفع سعر توريد الأقماح يؤدي لزيادة الكميات التي تورد للحكومة هذا الموسم، وتقطع الطريق على المستغلين للأوضاع واللعب على فرق الأسعار التي تشتري بها الحكومة والأسعار في السوق الحر.

وأشار عبدالرحمن إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينتهج نهج غير مسبوق لزيادة الإنتاج المحلي من جميع المحاصيل الأساسية بكافة الطرق، ما يعود بمكاسب اقتصادية على المزارعين وتحسين معيشتهم.

تحتل المرتبة الأولى عالميا في وحدة إنتاجية القمح

وأكد أن محصول القمح يتربع على أكبر مساحة زراعية ما بين المحاصيل الشتوية، ومصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في وحدة إنتاجية القمح فيصل المتوسط العام لنحو 3 ملايين طن للفدان بفضل زراعة أصناف من تقاوي القمح المستنبطة حديثا، وزادت الإنتاجيه العالية والمقاومة للأمراض التي تتحمل التغيرات المناخية.