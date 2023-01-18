مدبولي: لم نقترب من سعر رغيف الخبز رغم زيادة دعم القمح من 35 إلى 95 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ زيادة أسعار توريد القمح يكلف الدولة المصرية 95 مليار جنيه، كدعم لبند القمح، بعدما كان 35 مليار جنيه، ومع ذلك لم نقترب من سعر رغيف الخبز، فالحكومة تعمل قدر استطاعتها من أجل تعظيم بند الحماية الاجتماعية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أنّه بعد إيقاف مبادرة البنك المركزي «فائدة الـ 8%» لدعم الصناعة، حدثت مشكلة، وكانت هذه المبادرة تتجه لرأس المال العام، وهناك مبادرة جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والفائدة الجديدة بها 11%، والفائدة الحقيقية نحو 18.75%، لكن يتحمل المصنع 11% فقط والدولة هي التي تدفع هذا الفارق الكبير، مؤكدا أن هذه المبادرة تعيد المصانع للعمل مرة أخرى مع الإفراج عن المتراكم بالمواني.

وأوضح «مدبولي» أن الحاصلات الزراعية المصرية تحظى بسمعة عالمية جيدة جدا، ودخلت لأكثر من 80 سوقا جديدة خلال العامين الماضيين، وصدّرت مصر 5.6 مليون طن العام الماضي، من الصادرات الزراعية والحاصلات الزراعية، والعام الحالي صدّرت 6.5 مليون طن.