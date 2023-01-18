الحكومة: زيادة حافز توريد القمح إلى 1250 جنيها للإردب بتوجيهات رئاسية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، ليصبح سعر توريد الإردب 1250 جنيها، بدلا من سعر 1000 جنيه، الذي سبق الموافقة عليه.

ويأتي القرار في ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع سعرِ مُحفزِ، نظراً للظروف العالمية، يساعد في تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.

قفزة كبيرة في تصديرات الغاز خلال عام 2022

شهد الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي، إذ أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام الماضي 2022، شهد تحقيق رقم قياسي في الصادرات البترولية، وصل إلى 18.2 مليار دولار، مشيراً إلى أنه في عام 2021، جرى التصدير بـ 12.9 مليار دولار، وبلغ 7 مليارات دولار في عام 2020، مشيرا إلى تحقيق قفزة كبيرة في تصديرات الغاز، عام 2022، وهو ما يجري العمل على تعظيمه في هذه الفترة.

من جانبه أشار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلى أنه برغم الظروف العالمية الصعبة، والأزمة التي شهدتها الدول المختلفة، فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية رقماً غير مسبوق، وصل إلى 35.612 مليار دولار، بارتفاع عن العام السابق بنسبة 12%، وهو ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن إجمالي الصادرات المصرية وصل إلى نحو 53.8 مليار دولار، وهي نقلة كبيرة للصادرات المصرية تعمل الحكومة حاليا على دعمها وتعظيمها.