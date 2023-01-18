رئيس حزب الجيل: زيادة سعر توريد القمح جاءت في توقيت مناسب

أكد ناجي الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن توجيهات الرئيس السيسي التي أصدرها للحكومة، عقب لقائه بمزارعي القمح خلال زيارته لمدينة شربين بمحافظة الدقهلية بزيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين من 1000 إلى 1250 جنيها، بعد لقائه بمزارعي القمح، تمثل تعويضا للفلاحين في ظل الازمة الاقتصادية.

توقيت مناسب

وأضاف أنها جاءت في توقيت مناسب، وتساهم في زيادة اهتمام الفلاح بزراعة القمح.

ودعا الشهابي الحكومة إلى إجراء دراسة مقارنة بين أسعار طن القمح عالميا بالدولار وقيمة توريده الحكومة من الفلاح المصري لتقوم الحكومة بتحديد السعر العادل الذي يستحقه الفلاح عند توريده للحكومة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأكد رئيس حزب الجيل مجددا، أن تحديد السعر العادل والمناسب للفلاح سيشجع الفلاح على زراعة القمح ما يمكننا من تحقيق حلمنا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتوفير العملة الصعبة.