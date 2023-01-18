سيدة أوكرانيا الأولى: سلمت «دعوة للحوار مع الصين» على هامش «دافوس»

أكدت سيدة أوكرانيا الأولى، أولينا زيلينسكا، اليوم الأربعاء، أنها سلمت رسالة إلى الوفد الصيني المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ووصفتها بأنها «دعوة للحوار مع الصين».

وقالت «زيلينسكا» إن الرسالة موجهة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، وتوضح رؤية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للسلام في بلاده.

وقالت عن الرسالة: «آمل بشدة أن يكون هناك رد على هذه الدعوة»، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

سيدة أوكرانيا الأولى تعلق على مصرع وزير داخلية بلادها

وعلقت زيلينسكا أيضا على تحطم طائرة هليكوبتر اليوم، ما أسفر عن مصرع وزير الداخلية الأوكراني دينيس مناستيرسكي، وثلاثة أطفال على الأقل في إحدى ضواحي كييف، ووصفت الحادث بأنه «مأساة».

وقالت: «لسوء الحظ ، إنه مجرد يوم فظيع آخر بالنسبة لأوكرانيا. ظاهريا قد يبدو أننا يجب أن نتعود عليها الآن، لكننا لسنا كذلك»، وأضافت أنها تعرف وزير الداخلية بشكل شخصي «ما يجعل الأمر صعبا عليها بشكل خاص».

وتابعت ردا على سؤال للحصول على معلومات حول الحادث: «سيجرى تحقيق وسنكتشف أسباب هذه المأساة».