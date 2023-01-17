مستشار سابق بالخارجية الأمريكية لقناة القاهرة الإخبارية: أتوقع هجوما بريا لتحرير أوكرانيا

قال حازم الغبرا، مستشار سابق بالخارجية الأمريكية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية سوف تتطور إلى مرحلة جديدة، وخلال الأشهر الماضية كان هناك طلب من أوكرانيا لأسلحة دفاعية، مثل صواريخ محمولة، ومدافع، واليوم يقولون إنهم مستعدون لمعركة التحرير ونحتاج إلى الدبابات.

أوكرانيا طلبت 300 دبابة من طراز النمر الألماني

وأضاف المستشار السابق بالخارجية الأمريكية، في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، من واشنطن، أن أوكرانيا طلبت 300 دبابة من طراز النمر الألماني، وأعلنت حاجتها لـ700 عربة مصفحة و500 مدفع.

وتابع أن هذه الأسلحة لمعركة هجومية لتحرير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا بعد قرب وصول منظومة باتريوت، وحماية الجو الأوكراني من الهجمات والطائرات الروسية، والآن الفرصة متاحة لهجوم بري أوكراني يحرر أراضيها، وهذه ستكون مرحلة جديدة للحرب نتمنى أن تكون المرحلة النهائية.

حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة، بأكثر من 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول أخرى متضررة من الغزو الروسي، وفقًا لوكالة «رويترز».