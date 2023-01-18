مصر تعزي أوكرانيا في مصرع وزير الداخلية بعد تحطم طائرته

أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن خالص التعازي لحكومة وشعب أوكرانيا، في وفاة وزير داخلية أوكرانيا، وعدد من المسؤولين والمواطنين، إثر تحطم طائرة مروحية اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان صحفي، إنّ مصر تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا جراء حادث تحطم الطائرة المروحية الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشينكو، أعلن فيي وقت سابق اليوم، أنّ مروحية كانت تقلّ وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، تحطّمت قرب العاصمة كييف، خلال توجهها إلى الجبهة، ما أسفر عن مصرع من كانوا على متن الطائرة.