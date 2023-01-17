روسيا تنوي زيادة عدد أفراد جيشها.. وهولندا تدعم أوكرانيا بنظام مضاد للصواريخ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إحالة مشروع قانون للبرلمان الروسي لفسخ الاتفاقيات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا.

مباحثات ثلاثية بين أمريكا وبولندا وأوكرانيا

من جهة أخرى، عقد اليوم الثلاثاء اجتماع في بولندا بين رئيس الأركان الأوكراني ونظيره الأمريكي، بينما أشارت أوكرانيا إلى أنه جرى الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ في أنقاض مبنى دنيبرو وحصيلة القتلى 44.

مدد بريطاني لأوكرانيا

بدورها، أعلنت بريطانيا أنها ستدعم أوكرانيا الفترة المقبلة حتى بعد اعتراض موسكو على إرسال دبابات بريطانية لأوكرانيا، وكذا أشارت هولندا إلى أنها أرسلت بالفعل إلى أوكرانيا نظام دفاع جوي من طراز باتريوت، في الوقت الذي خرج فيه قائد الجيش الأوكراني يشير إلى أنه حدد لرئيس الأركان الأمريكي الاحتياجات العاجلة لقوات بلاده.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الاستقلال عن كييف والانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها إلى أوكرانيا، فيما رد الغرب بفرض عقوبات اقتصادية على موسكو ومنع تصدير قطع غيار الأسلحة لها ومنع استخدام سويفت بنك من أجل عزلها اقتصاديا.

زيادة عدد المجندين بالجيش الروسي

وخرجت روسيا، اليوم الثلاثاء؛ ليعلن وزير الدفاع الروسي أن بلاده لديها نية في زيادة عدد المجندين حتى عام 2026 بحسب وزيرالدفاع الروسي سيرجي شويجو؛ ليصل إلى 1.5 مليون فرد.