حمدين صباحي يكشف لـ«الوطن» آخر تطورات حالته الصحية

قال حمدين صباحي السياسي البارز والمرشح الرئاسي السابق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: الحمد لله على فضله ونعمته، أحب أن أطمئن الجميع، أنني بخير وتحسن وضعي الصحي كثيرا بعد وعكة طارئة، اضطرتنى لدخول المستشفى للراحة، وتلقي العلاج لبعض الأيام.

وكان حمدين صباحي، تعرض لوعكة صحية، قبل أيام، استدعت نقله من منزله إلى المستشفى للعلاج من بعض الآلام في الرئة.

تطورات الحالة الصحية لـ «صباحي»

وكشف صباحي في تصريحاته لـ«الوطن»، عن تطورات حالته الصحية، قائلا: «سوف أستمر الفترة المقبلة فى تلقى العلاج لحين تمام الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى».

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وتابع السياسي البارز قائلا: «أطمئن كل من غمرونى بمشاعرهم الدافئة وإهتمامهم الكريم، من الأهل والأصدقاء والرفاق والأحباب، وكل هؤلاء الذين داوموا على السؤال عنى فى الفترة السابقة وأعبر عن خالص ودى وإمتنانى لهم».

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«صباحي»: أشكر إدارة مستشفى العجوزة على حُسن رعايتي

وتوجه صباحي بالشكر العميق إلى القائمين على مستشفى العجوزة التي خضع فيه للعلاج، قائلا: «أتوجه بالشكر لإدارة مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة، وطاقمه الطبي وفريق التمريض وجميع العاملين به على حسن اهتمامهم ورعايتهم».

الأطباء: نرجو الالتزام بمنع الزيارة

وناشد الأطباء المعالجون لـ«صباحي» أسرته وأصدقاءه بالالتزام بالتوجيهات الخاصة بمنع الزيارة عنه، حرصا على راحته، وتمكينه من تلقي العلاج والرعاية اللازمة بشكل أفضل.