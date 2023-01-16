أول صور لـ حمدين صباحي بعد تحسن حالته.. و«الكرامة» يكشف موعد خروجه

كشف محمد بيومي، الأمين العام لحزب الكرامة، تفاصيل الحالة الصحية للسياسي الكبير حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى.

استقرار الحالة الصحية لـ حمدين صباحي

وقال «بيومي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الحالة الصحية لـ حمدين صباحي مستقرة ومطمئنة الآن، بعد أن دخل المستشفى يعاني من مشكلات في الرئة.

وأكّد الأمين العام لحزب الكرامة، أنَّه من المفترض خروج السياسي الكبير حمدين صباحي، من المستشفى إما اليوم أو غدًا على حد أقصى، بعد التأكّد من استقرار حالته الصحية بعد إجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه، إذ بدأ استقبال الزيارات من محبيه وأصدقائه.

الأطباء يسمحون لـ حمدين صباحي بالخروج من المستشفى

وكان المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّ حمدين صباحي مكث في المستشفى عدة أيام حتى تحسنت حالته الصحية، وسمح له الأطباء بالخروج، مع اتباع بروتوكول العلاج اللازم لحالته الصحية، فضلًا عن منعه من استقبال الزيارات.

وتعرّض حمدين صباحي منذ أيام إلى وعكة صحية جعلته يقضي عدة أيام داخل المستشفى، بعدما تبين إصابته بالتهاب رؤي حاد، ومنعت عنه الزيارات طوال فترة تواجده في المستشفى.