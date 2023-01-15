تطورات الحالة الصحية لحمدين صباحي.. مستقرة

أكد المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، استقرار الحالة الصحية للسياسي الكبير حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، بعدما تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأشار سامي إلى أن صباحي مكث في المستشفى عدة أيام حتى تحسنت حالته الصحية، وسمح له الأطباء بالخروج، مع اتباع بروتوكول العلاج اللازم لحالته الصحية، فضلا عن منعه من استقبال الزيارات.

الحالة الصحية لحمدين صباحي

وقال الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، إن «صباحي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، ما أثار قلق الجميع داخل الحزب، كونه أخا وصديقا للجميع، قبل أن يكون زميلا في العمل السياسي».

وأضاف في تصريحات للوطن أن «صباحي قضى عدة أيام داخل المستشفى، بعدما تبين أصابته بالتهاب رؤي حاد، ومنعت عنه الزيارات طوال فترة تواجده في المستشفى، إلى أن تحسنت حالته الصحية، وسمح له الأطباء بالخروج».