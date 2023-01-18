الحكومة الأوكرانية تعين قائد الشرطة للقيام بأعمال وزير الداخلية

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، اليوم الأربعاء، تعيين قائد الشرطة الوطنية إيهور كليمنكو وزيرا للداخلية بالإنابة، وذلك بعد مصرع وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي في تحطم مروحية قرب العاصمة كييف.

تعيين نائب وزير الداخلية في المنصب

وقال رئيس الوزراء، إنه تم تعيين كليمنكو رسميا في منصب نائب وزير الداخلية، مضيفا أنه سيتولى أيضا مسؤوليات الوزير، وذلك حسبما نقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وكان قائد الشرطة الوطنية أكد مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول جراء تحطم مروحية كانت تقلهما لتفقد مواقع القتال.