كندا تدعم أوكرانيا بـ200 سيارة حربية

التقت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، خلال زيارتها إلى أوكرانيا اليوم الأربعاء، نظيرها الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، معلنة أن بلادها ستسلم كييف 200 سيارة مدرعة خلال الفترة المقبلة.

ونشرت وزارة الدفاع الكندية، بيانا، عبر موقعها الإلكتروني: «اليوم تقوم وزيرة الدفاع أنيتا أناند بزيارة كييف».

تنسيق كندي أوكراني

وتأتي الزيارة إلى أوكرانيا وسط إعلان كندي بالوقوف مع أوكرانيا الفترة المقبلة وسترسل كندا 200 مركبة مصفحة من طراز سيناتور إلى أوكرانيا التي تواجه روسيا بقوتها الكبيرة، وبعد ساعات قليلة من وقوع طائرة أوكرانية كانت تضم وزير الداخلية الأوكراني ونائبه و18 آخرين في حادث مأساوي استنكره الكثيرون.

وطلبت كييف من قبل من كندا تسلم المدرعات بقيمة 67 مليون دولار، وسط مساعدات بريطانية بـ 4 طائرات من طراز آباتشي، وكذلك أسلحة أمريكية وأنظمة مضادة للطائرات.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022 بسبب إعلان 4 أقاليم أوكرانية استقلالها عن كييف، والانضمام إلى موسكو التي أجرت استفتاءات مختلفة لإصباغ الصبغة القانونية على التواجد في هذه الأقاليم.

أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا

من جهة أخرى، أشارت صحف أمريكية إلى أن الولايات المتحدة أرسلت إلى أوكرانيا 300 ألف قذيفة تم شحنها من أوروبا «بولندا بالتحديد» من أجل مواجهة روسيا، وتحركت هذه الأسلحة من إسرائيل بطلب من أمريكا وسط مخاوف إسرائيلية من توتر علاقتها بروسيا الفترة المقبلة بسبب هذا الأمر.