نقيب الفلاحين بالغربية: سعر توريد القمح الجديد يساهم في زيادة المحصول

قال حسن الحصري نقيب الفلاحين بمحافظة الغربية، إن قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد القمح بنسبة 25% أثلج صدور الفلاحين داخل المحافظة، لافتًا إلى أن هذا القرار سيساهم في زيادة نسبة المحصول والتوسع في زراعته وتوريده للدولة بدلاً من بيعة للتجار.

زيادة سعر القمح

وأضاف «الحصري»، في حديثه لـ«الوطن»، أن سعر أردب القمح بعد الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي 1250 جنيهًا، وهو عبارة عن 150 كيلو قمح، وأن متوسط إنتاج الفدان الواحد 20 أردبًا، وبلغت نسبة المساحة المنزرعة من محصول القمح العام الماضي، بمحافظة الغربية نحو 150 ألف فدان، ومتوقع زيادة المساحة المنزرعة هذا العام إلى 170 ألف فدان، بعد زيادة سعر الأردب.

أصناف قمح جديدة

وأكد نقيب الفلاحين بالغربية، أنه تم توفير 3 أصناف جديدة من القمح تناسب الأجواء لزراعتها داخل المحافظة، وأيضا مضادة للأمراض التي تصيب محصول القمح، بجانب توفير السماد في الجمعيات الزراعية، وكل فلاح قام بصرف حصته المستحقة ولا يوجد أي شكاوي.

وأكد أن الإرشاد الزراعي، يجري جولات ميدانية بالقرى؛ لتوجيه المزارعين وتقديم النصائح الزراعية اللازمة لهم، وأيضا حصر المشكلات ومتابعة المحصول لحين حصاده مما يضمن الحصول على أعلى إنتاجية.