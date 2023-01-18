رئيس «زراعة الشيوخ»: زيادة سعر توريد القمح يؤكد اهتمام الدولة بالفلاح

ثمن المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إعلان مجلس الوزراء، زيادة سعر توريد القمح إلى 1250 جنيها للإردب بدلا من ألف جنيه، مشيرا إلى أن تلك الزيادة الجديدة تعد الثانية في الموسم الجديد للقمح، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصري.

القرار يأتي تنفيذا لرؤية وتكليفات الرئيس السيسي

وقال «الجبلي» في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن القرار يأتي تنفيذا لرؤية وتكليفات الرئيس السيسي، الذي يولي اهتماما بالغا بالفلاح، حتى يتمكن من القيام بدوره الوطني في الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة بشكل أساسي، مشيرا إلى أن الفلاح هو العمود الفقري للزراعة في مصر.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الاهتمام بالقطاع الزراعي أصبح أمرا واضحا ومن أولويات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي، مشيرا إلى ما جرى تنفيذه من مشروعات توسع زراعي لزيادة حجم الرقعة الزراعية وكذلك مشروعات قطاع الري وتأهيل الترع للحفاظ على المياة وضمان وصولها للأراضي الزراعية.

زيادة سعر توريد القمح

وتابع «الجبلي»، بأن زيادة سعر توريد القمح، يحقق أهداف استراتيجية للدولة، منها التوسع في زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتأمين غذاء المصريين، وتوفير العملة الصعبة.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، المزارعين لاستغلال ذلك القرار، في التوسع في زراعة القمح، مشيرا إلى أنه يضمن هامش ربح لهم، مقارنة بمحاصيل أخرى.

وأعلن مجلس الوزراء، اليوم، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين في محافظة الدقهلية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.