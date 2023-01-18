النائب علاء حمدي: زيادة سعر توريد القمح للمزارعين توفر العملة الصعبة

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرارات دعم الصناعة من الرئيس السيسي والدولة ليست الأولى وهي خطوة كبيرة تمثل حلا كبيرا للمشكلات والأزمات، والتي منها مبادرة ابدأ وتوطين الصناعات الوطنية وهي تنعكس في النهاية إلى الصناعة الوطنية وزيادة حجم الانتاج وبالتالي تصب في صالح المواطن وجذب الصادرات.

واشاد عضو لجنة الصناعة بدعم قطاعي الصناعة والزراعة بمبلغ 150 مليار جنيه حيث يعد قطاعي الصناعة والزراعة عماد أي اقتصاد وزادت الأهمية منذ أزمة كورونا ثم الازمة الاقتصادية العالمية الحالية.

توفير الأمن الغذائي في مصر

وأشار إلى أن قرارات دعم تزويد القمح، توفر العملة الصعبة، وتقلل الاستيراد، وتعمل على زيادة حجم الصادرات إلى الحجم الذي وجه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو 100 مليار دولار.

القضاء على تجار الأزمات

وأوضح النائب علاء قريطم، أن زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين إلى 1250 جنيهًا سيقضي على تجار الأزمات، كما إنه سيدعم الفلاح ويشجع المزارعين على التوريد للحكومة.

وأشار قريطم، إلى أن القمح سلعة استراتيجية مهمة ، وأن قرار رئيس الوزراء سيؤدي إلى زيادة توريد القمح هذا الموسم للحكومة.