المحكمة العليا الإسرائيلية تبطل تعيين «درعي» وزيرا في حكومة نتنياهو

أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، تعيين زعيم حزب «شاس» أرييه درعي وزيرًا في حكومة بنيامين نتنياهو، بأغلبية عشرة قضاة مُقابل قاض واحد.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إنه حسب قرار المحكمة، فإن درعي لن يكون قادرًا على أن يكون وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية، بسبب إدانته الجنائية وسيتعين عليه الاستقالة.

نص قرار المحكمة

ونص قرار المحكمة العليا على «قرر معظم قضاة الهيئة أن هذا التعيين غير معقول للغاية، وبالتالي يجب على رئيس الحكومة (نتنياهو) عزل درعي من منصبه.. بسبب تراكم الإدانات الجنائية لديه، والتي تشمل أيضًا إدانته بارتكاب جرائم ضريبية اعتبارًا من فبراير 2022، وفقًا لاعتراف درعي كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.. وأيضًا بسبب العرض الذي قدمه درعي إلى محكمة الصلح التي حكمت عليه بهذه الجرائم، والتي بموجبها اعتزل الحياة السياسية».

تعليق حزبي على الحكم

وتعقيبًا على قرار المحكمة، قال حزب «شاس» الديني في بيان صحفي: «سقط شيء في إسرائيل.. المحكمة العليا، التي تدعي رعاية الأقليات، تخلت اليوم عن أصوات 400 ألف ناخب من (شاس)، التي تمثل المحرومين في إسرائيل، الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع قبل شهرين فقط»، على حد تعبير الحزب.