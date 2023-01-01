«الخارجية الفلسطينية»: تنكر نتنياهو لوجود الاحتلال صفعة لحل الدولتين

وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، تنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحقيقة وجود الاحتلال بأنه صفعة للدول التي تتمسك بحل الدولتين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن موقف نتنياهو صفعة للدول التي تتمسك بحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وتغرق في ازدواجية معايير مقيتة، وتوفر الحماية للاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية.

حق الشعوب في تقرير مصيرها

وكان نتنياهو أعرب في رده على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ماهية الاحتلال عن مواقف معادية للسلام، واستخف بآليات عمل الشرعية الدولية القائمة على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تنص صراحة على حق الشعوب في تقرير مصيرها بيدها بعيدا عن الاحتلال والاستعمار، وجدد إنكاره المستمر لحقيقة وجود الاحتلال وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تبنت أمس، قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل، وحاز القرار بتأييد 87 صوتا واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع، ويدعو النص المحكمة الدولية، التي تتخذ لاهاي مقرا، إلى تحديد العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بالإضافة إلى إجراءاتها لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها.

تعزيز السياسات الاستيطانية

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، حسبما أفادت قناة فرانس 24، إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات الاستيطانية والعنصرية، مشيدا بالدول التي لم تخضع للتهديدات والضغوط.