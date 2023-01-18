«حماية الطفل» توقف ختان طفلة 7 سنوات قبل إجراء العملية بأيام في سوهاج

نجحت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بإيقاف ختان طفلة قبل إجراء العملية لها، والتي كان مقررا إجراؤها خلال الأسبوع المقبل، وفقا لحديث أبو السعود الديب مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بسوهاج.

إنقاذ الطفلة من الختان

عقب ورود بلاغ بذلك من خط نجدة الطفل يفيد بإجراء عملية الختان لطفلة ذات 7 سنوات خلال الأسبوع المقبل، وعلى الفور قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام باستدعاء ولى أمر الطفلة إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمدينة دار السلام، وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليه بعدم إجراء الختان للطفلة في أي وقت وتحمله المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك.

الإبلاغ عن انتهاكات الطفل

وأضاف «الديب»، أن اللجنة قامت بتوعية ولى الأمر بخطورة أضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات، وناشد المواطنين ضرورة الإبلاغ عن انتهاكات الأطفال عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو مقرات اللجان الفرعية والرئيسية لحماية الطفل بالمراكز والمحافظات.