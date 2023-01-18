كاهن «العذراء»: احتفالات عيد الغطاس تستمر 3 أيام.. وتعميد الأطفال فيه التماس للبركة

قال القس باسيليوس جرجس، كاهن كنيسة العذراء بالمقطم إن عيد الغطاس المجيد، يمثل أهمية كبرى داخل الكنيسة القبطية، فهو يأتى فى اليوم الـ12 بعد عيد الميلاد المجيد، ويكون له طقوس كنسية مختلفة.. وإلى نص الحوار:

نريد أن نعرف ماذا يمثل عيد الغطاس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية؟

- كل سنة والمصريون طيبون، عيد الغطاس يمثل للكنيسة المعمودية ولادة إنسان جديد، كما أنه يمثل الطاعة لله، حيث يقول الكتاب المقدس فى إنجيل متى «لأنه هكذا يليق بنا أن نُكَمِّل كل بر».

والمعمودية هى الموت والقيام مع السيد المسيح، مثلما حدث فى فلك نوح، عندما صنع الفلك وقام باختيار الصالحين للنجاة، فقد مات عن حياته الأولى، ليبدأ حياته الثانية.

عيد الغطاس المجيد هو أحد أعياد الميلاد، فما باقى الأعياد؟

- تحتفل الكنيسة القبطية بداية من ليلة عيد الميلاد المجيد بـ5 أعياد سيدية تكون خلال 40 يوماً، تبدأ بعيد الميلاد المجيد يوم 29 كيهك، ثم بعدها بأسبوع عيد الختان 6 طوبة، ثم عيد الغطاس يوم 11 طوبة، ثم عيد عرس قانا الجليل يوم 13 طوبة، وأخيراً عيد دخول السيد المسيح الهيكل يوم 9 أمشير، ويطلق عليها أعياد الميلاد وبخلاف عيد الميلاد المجيد، فإن باقى الأعياد هى سيدية صغرى.

ما طقوس القداس الإلهى؟

- ليلة العيد تنقسم إلى جزأين الأول النهارى، وهو البرامون وهى كلمة يونانية تعنى الاستعداد للصيام، ويكون من الدرجة الأولى تبدأ من الساعة 12 صباحاً، ويقام بها عدد كبير من الصلوات.

أما الجزء الثانى من اليوم وهو المسائى فيصلى فيه طقس اللقان، حيث يبدأ بقراءة نبوات العهد القديم من كتاب صلوات اللقان، «اللقان هو إناء يستخدم فى الطقوس الكنسية يوضع فيه الماء» يقوم الكاهن برسم الصليب، ورفع الصلوات، ثم يرش الماء على شعب الكنيسة للتبريك، وهى رمزية للاغتسال من الخطايا، ثم يرفع القداس، وفى الغالب ينتهى فى الساعة 12 منتصف الليل.

ماذا عن القصب واليوسفى والبرتقال؟

- تلك الأطعمة نتناولها لأنها غنية بالماء والسكر، وغالباً ما تكون حلوة الطعم، وهى رمزية للمعمودية والبركة والتى نحصل عليها. كما أن الكثيرين احتفالاً بهذه المناسبة يقومون بصناعة الفوانيس من البرتقال المجوف.

البعض يفضل تعميد أطفالهم خلال عيد الغطاس للحصول على البركة.

- يفضل بعض الأقباط تعميد أطفالهم خلال عيد الغطاس وأحياناً فى «أحد التناصير» لكنى ككاهن لا أنصح بذلك، بل نفضل أن يتم تعميد الطفل بمجرد وصوله للعمر الذى حددته الكنيسة وهو 40 يوماً للصبى، و80 يوماً للفتيات.

ولا يجب أن يتم تأخير معمودية الطفل، خوفاً من أن يتعرض الأطفال لأى مشكلة أو أزمة صحية خطيرة بعد ذلك الوقت، أو أن تحدث وفاة لا قدر الله بدون أن ينال الطفل نعمة المعمودية.

إلى متى يستمر الاحتفال بالعيد؟

- يستمر الاحتفال بعيد الغطاس لمدة 3 أيام تنتهى بعيد عرس قانا.

يرمز لحياة الإنسان

الموروث الشعبى يرتبط بتناول بعض الأطعمة، لكن القلقاس بالذات له مدلولات محددة تجعله الأكلة الرئيسية، أولها أن شكله من الخارج «وحش» لكن بداخله «أبيض» وهو يرمز لحياة الإنسان التى تبدو من الخارج سيئة و من الداخل جيدة.