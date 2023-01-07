محافظ الإسكندرية يشارك بطريرك الروم الأرثوذكس احتفالات عيد الغطاس المجيد

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، في احتفالات الروم الأرثوذكس اليونانيين بعيد الغطاس المجيد حسب التقويم الغربي، والذي يتزامن مع عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي، وذلك ببطريركية البشارة، لتقديم التهنئة بالأعياد والتأكيد على روح المحبة والتعايش التي تسود وطننا الغالي مصر، وذلك بحضور قداسة البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر بلاد أفريقيا، والمطران ناركيسوس، الوكيل البابوي للروم الأرثوذكس في الإسكندرية، والمطران باندا لايمون قق، والقس البيدو فوروس.

عيد الغطاس المجيد

شارك في تقديم التهنئة، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبي محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى ممثلي الأوقاف والأزهر الشريف وبيت العائلة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي كلمته، قدم المحافظ بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية والشعبية التهنئة للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن مدى الفخر والاعتزاز الذي نشعر به جميعا حينما نشارك إخوتنا أعيادهم ونهنئهم بعيد الميلاد المجيد وحلول عيد الغطاس، الأمر المعتاد لهم والذي له طقوس محددة يقومون بها في كل عام.

مصر واليونان بلد واحد

وأضاف المحافظ أن مصر واليونان بلد واحد، واليونانيون بالفعل أصبحوا جزءاً من مصر بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة، مؤكدا على روح السماحة التي تتمتع بها مصر وشعبها عبر العصور، مشيرا إلى أن هذه البطريركية التي أنشئت منذ أكثر من 2000 عام على أرض الإسكندرية والتي أسسها الإسكندر الأكبر خير دليل على ذلك.