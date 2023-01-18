هل عيد الغطاس إجازة رسمية؟.. الصلوات بـ«اللحن الفرايحي» غدا

هل عيد الغطاس إجازة رسمية؟.. سؤال يشغل بال الكثير من القباط، خاصة أنه من الاحتفالات الدينية المسيحية التي يتجمع حولها المسلمون والأقباط، كما أنه يحظى باهتمام كبير من الكنيسة القبطية، فهو ثالث الاحتفالات الدينية في العام، وثاني الأعياد السيدية الصغري، وهو أحد أعياد الميلاد، وهو ذكري معمودية السيد المسيح عليه السلام، في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

وتجيب «الوطن» عن تساؤل هل عيد الغطاس إجازة رسمية؟ في السطور القادمة.

هل عيد الغطاس إجازة رسمية؟

ويأتي عيد الغطاس هذا العام في 11 طوبة الموافق 19 يناير، وترفع البخور ويقام القداس الإلهي، مساء اليوم الأربعاء 18 يناير، ويطلق عليه برامون الغطاس، ويتم الاحتفال به بعد مرور 12 يوما على عيد الميلاد المجيد.

وعيد الغطاس ليس إجازة رسمية، ولا يتم اعتباره يوم راحة من قبل الحكومة المصرية، لكن بعض المؤسسات تقوم بمنح الأقباط إجازة للاحتفال بهذا العيد.

عيد الغطاس 2023

يحظى عيد الغطاس، باهتمام الكنيسة القبطية، فيطلق عليه عدة أسماء منها «عيد أبيفانيا» أو «عيد العماد» أو «المعمودية» أو «التغطيس»، وأحد أسرار الكنسية السابعة، وشرط أساسي لاعتبار الشخص مسيحي وفق العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، وهو احتفال ثابت يكون بعد 12 يوما من عيد الميلاد المجيد.

وتختلف مدة الاحتفال بعيد الغطاس، حسب اليوم الذي يحل فيه، ولأنه يكون يوم الخميس فسيكون الاحتفال غدًا فقط على أن يكون يوم الجمعة صيام للمسيحين، وخلال القداس تقام الصلوات بـ«اللحن الفرايحي» وتطلق عليه الكنيسة «عيد الظهور الإلهي»، وبحسب العقيدة المسيحية فخلال تعميد المسيح في نهر الأردن، ظهر بالأقانيم الثلاث وهي الأب والابن والروح القدس، وفق الاعتقاد المسيحي