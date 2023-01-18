إعدام سلع غذائية فاسدة وتحرير 15 محضرا في حملة تموينية بسوهاج «صور»

شنت مديرية تموين سوهاج برئاسة سحر حامد عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك بالمديرية، حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مجلس مدينة المنشأة بإشراف العميد محمد البنا والإدارتين الصحية والبيطرية، بالمرور والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمخابز السياحية ببندر ومركز المنشأة، في إطار ضبط الأسواق والسلع الغذائية والموازين .

حملة لضبط الأغذية منتهية الصلاحية

ضبطت الحملة عدة مخالفات بالسلع الغذائية والموازين حيث تم إعدام سلع غذائية منتهية الصلاحية وضبط غش تجاري في الموازين حيث يتم تفريغ الثقل الميزاني من الداخل، وضبط مخالفات عدم إعلان عن الأسعار، حيث تم تحرير 11 محضر جنح وعدم إعلان عن أسعار ومحضر عدم نظافة أدوات العجن بمخبز بلدي و3 محاضر أغذية فاسدة.

تحرير محضر بالمخالفات

وجرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

ضبط 2 طن ونصف مجمدات فاسدة

كما ضبطت مديرية التموين بمحافظة سوهاج 2 طن ونصف لحوم مجمدة ومجمدات فاسدة يظهر عليها رائحة غير صالحة ومتغيرة الخواص بمدينة سوهاج تم إعدامها وتحرير محضر لأصحابها.