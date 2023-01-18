اجتماع للحكومة الجزائرية مع المحافظين غدا لتقييم إجراءات تحسين الظروف المعيشية

تجتمع الحكومة الجزائرية مع الولاة «المحافظين» غدا الخميس، وذلك بخلاف الاجتماع السنوي الدوري الذي انعقد في سبتمبر الماضي، بحضور ورعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

لقاء تنظمه وزارة الداخلية

وينعقد اللقاء، الذي تنظمه وزارة الداخلية الجزائرية، تحت شعار «التنمية المحلية : تقييم وآفاق»، في إطار تقييم الإجراءات المتخذة على مدى السنوات الثلاث الماضية في مجال التنمية المحلية.

ويهدف اللقاء إلى معاينة مدى تنفيذ توجيهات الرئيس الجزائري، وعرض حصيلة الإجراءات المتخذة وأثرها على تحسين الظروف المعيشية للمواطن وعلى الاقتصاد، إضافة إلى تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية من خلال خارطة طريق شاملة ومتناسقة.

ويسلط الاجتماع، الذي سيحضره مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، الضوء على 3 مواضيع تتعلق بالتقييم المرحلي لتنفيذ التدابير المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية وكذلك آفاق توطيد عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، علاوة على التعاون بين الوالي ووسيط الجمهورية (هيئة تختص باستقبال مشاكل المواطنين والمساعدة في حلها) لمساعدة المواطنين والمستثمرين.