ناجي قمحة لقناة الحياة: قادة الدول العربية مهتمون بالقضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الملف الرئيسي الذي يهم كل قادة الدول العربية، ملف القضية الفلسطينية، حيث أن هناك ارتباط واضح بين القادة العرب والقضية الفلسطينية، بخلاف التهديدات الأخرى، منها ما يتعلق بتغير أسعار الطاقة والنفط، وأهمية دول الخليج العربي في تلك القضية.

قمحة: هناك أطماع من القوى الدولية الإقليمية

وأضاف «قمحة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك أطماع من قبل القوى الدولية الإقليمية والدول العربية في مختلف أنحاء الوطن العربي، منها تهديدات مباشرة سواء لدول الخليج العربي أو المشرق العربي.

قمحة: الدول العربية تمتلك أوراق ضغط

واستطرد: «القمة الثلاثية التي جمعت بين مصر والأردن وفلسطين، جاءت على خلفية الدور التاريخي الذي تحتله الأردن بشأن المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية بالداخل الفلسطيني، والبحث في آليات وخروج أطراف الداخل الفلسطيني، لتحقيق مزيدا من الإنفراجة لتحقيق التوحد في الموقف الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، ما يسمح للأطراف العربية امتلاك أوراق الضغط من أجل فرض آلية المبادرة العربية كآلية دائمة لتسوية المشكلات والصراعات».