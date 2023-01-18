رئيس تحرير «السياسة الدولية» لقناة الحياة: مصر قدمت الكثير من التضحيات لحل الأزمة الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن القمة العربية الأمريكية والقمة العربية الصينية شهدتا لأول مرة خطاب عربي موحد، وكانت عباراته متسقة المواقف وحادة وبألفاظ واضحة لا تشمل التأويل أو التشكيك بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية.

حل الأزمة الفلسطينية

وأضاف «قمحة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة المصرية طالما قدمت الكثير من التضحيات لحل الأزمة الفلسطينية، وتعتبرها لب حل جميع قضايا منطقة الشرق الأوسط بحثا عن التعايش السلمي وتحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب المنطقة.

قمحة: إهدار الحقوق المشروعة أمر يجب الالتفات إليه

واستطرد: «مصر دائما تتدخل بشكل مبكر لتلفت أنظار العالم وترسل رسالة تحذير مفادها أن المزيد من إهدار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أمر يجب أن تلتفت إليه المنظمة الأممية وتتعدل معه سياسات دول العالم بحثا عن الأمن والاستقرار في المنطقة».