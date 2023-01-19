سبب صنع صلبان من القصب في عيد الغطاس.. «عادة متوارثة لربط المعتقدات»

«عودين قصب يبقوا شكل صليب ويتحط فيهم 3 شمعات كأنه شمعدان شمع وينور البيت»، هكذا تتجلى واحدة من أبرز عادات الأقباط التي يصنعوها خلال عيد الغطاس؛ إذ يربطون عودي القصب بشكل تقاطعي، فيصبح صليب ويتم حفر أجنابه لوضع الشموع، فيصبح أشبه بشمعدان الشموع حيث توضع فيه 3 شمعات.

القصب والبرتقال والقلقاس أهم الأكلات

وتقول إنجي سمير، 40 سنة، ربة منزل، إن والقصب والبرتقال والقلقاس أهم الأكلات التي يجب أن تكون متواجدة في كل بيت وقت عيد الغطاس، وعبر الموروث الشعبي في صعيد مصر فقد تم وضع الشمع داخل القصب بعد صنعه على هيئة صليب.

وأوضحت إنجي سمير في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك العادة نظرا لأن الغطاس هو عيد الأنوار؛ إذ كان الاطفال يمسكون صلبان القصب المنيره بالبرتقال في شوارع وحواري القرى قديما، ثم ينشدون التراتيل وأغاني الفلكور وهم يمشون على ضفاف النيل عقب قداس الغطاس.

عادة متوارثة من أجل ربط المعتقدات الكنسية

«بنجيب قطعتين قصب ونعملهم بشكل متقاطع ويكون أشبه بالصليب ونحفر جانبيه ونحط فيهم شمعة على كل جانب، ونحفر في الجانب العلوي ونحط فيه شمعة تالتة وكأنه شمعدان شموع»، هكذا تقول ماريام إيهاب، 22 سنة، طالبة بكلية طب الأسنان، لافتة إلى أنها عادة متوارثة من أجل ربط المعتقدات الكنسية عبر اشياء منظورة.

وأشارت في حديثها مع «الوطن» إلى أن عيد الغطاس يسمى أيضا عيد الأنوار لذلك يتم إشعال الشموع مع القصب، والثلاث شموع هي رمز «الأقانيم الثلاثة» التي ظهرت في ذلك العيد «الأب، الابن، الروح القدس»، لذلك يسمى أيضا عيد الظهور الإلهي.