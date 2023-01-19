قطع المياه عن 8 مراكز بالمنوفية اليوم للصيانة الدورية.. اعرف الأماكن

تتأثر اليوم الخميس عدة قرى في 8 مراكز بمحافظة المنوفية، بغسيل المروقات وتطهير الخزانات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ما يؤدى لقطع المياه بها.

وتهيب شركة المياه والصرف الصحي بالمواطنين في المناطق المتأثرة بقطع المياه اليوم الخميس، توفير احتياجاتهم من المياه لقضاء احتياجاتهم، خاصة المحال التجارية والمخابز والمستشفيات.

أماكن قطع المياه

تنشر «الوطن» أماكن قطع المياه اليوم الخميس في 8 مراكز بمحافظة المنوفية:

قويسنا: قطع المياه في قرى شرنيس وميت القصرى وطة شبرا وبيجرم.

منوف: انقطاع المياه بقرى برهيم وجزىء.

شبين الكوم: قطع المياه بقرى بخاتى ومليج.

تلا: انقطاع المياه بقرى كفر ربيع وصفط جدام

بركة السبع: قطع المياه بقرى هورين وكفر هلال.

الباجور: قطع المياه بقرى فيشا الصغرى والقرنين وسبك الضحاك.

الشهداء: قطع المياه بقرى بنتامى وزاوية البقلى.

أشمون: انقطاع المياه بقرى سمادون ومجريا.

مواعيد قطع المياه

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، بأن مواعيد قطع المياه اليوم الخميس للصيانة الدورية، وفقا لجدول الصيانة بالشركة، بداية من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا.