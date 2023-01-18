قطع المياه في 7 مراكز بالمنوفية للصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية قطع المياه اليوم الأربعاء، عن عدة قرى في 7 مراكز لغسيل المروقات وتطهير الخزانات والصيانة الدورية لمحطات المياه وفقا لجدول الصيانة الدورية بالشركة، وأهابت شركة المياه بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بانقطاع المياه قضاء احتياجاتهم بفترة قطع المياه، خاصة بالمحال التجارية والمستشفيات والمخابز.

أماكن قطع المياه

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أماكن قطع المياه اليوم الأربعاء في:

قويسنا: قطع المياه بقرى ابهنس وكفر بهنس وميت القصرى وطه شبرا

شبين الكوم: قطع المياه بقرى بخاتى وكفر البتانون

تلا: انقطاع المياه بقرى ابو عيشة وزنارة وكفر ربي وبابل بركة السبع: قطع المياه بقرى هورين والحلامشة.

الباجور: قطع المياه بقرى الخضرة وكفر الخضرة

أشمون: انقطاع المياه بقرى قورس وكفر الطرانية وطهراى الشهداء: قطع المياه بقرى زاوية ناعورو وكفر دلشوان.

مواعيد قطع المياه

وأفادت شركة مياه المنوفية بمواعيد قطع المياه اليوم فى القرى المستهدفة لغسيل المروقات وتطهير الخزانات بداية من الساعة 9 صباحا على أن تعود المياه بالساعة 3 عصرا.