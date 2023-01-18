متحدث «الوزراء» لـ أحمد موسى: الحكومة لا تفكر في تحريك سعر رغيف الخبز

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لن يتم تحريك سعر رغيف الخبز في الفترة الراهنة، إذ ذكر أن الدولة المصرية لا تفكر مطلقًا في ذلك، فضلًا عن أنه لن يكون هناك زيادة في فواتير الكهرباء قبل 1 يوليو المقبل، وإذا تم التحريك لن يكون بصورة كبيرة.

توفير الأموال الخاصة بالإفراج عن السلع بالمواني

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أن البنك المركزي والجهاز المصرفي ساهما في توفير الأموال الخاصة بالإفراج عن السلع بالمواني، مشيرًا إلى أنه منذ 11 يناير الجاري جرى ضخ ما يقرب من مليار دولار من مستثمرين أجانب، مشددًا على أن الدولة تدعم رغيف الخبز، وذلك بزيادة الدعم لـ 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بدلا من 38 مليار جنيه، فضلًا عن دعم الفلاحين والمزارعين بزيادة سعر توريد القمح.

زيادة سعر توريد القمح رسالة دعم من الدولة للمزارع

وأوضح المتحدث بِاسم مجلس الوزراء، أن زيادة سعر توريد القمح رسالة دعم من الدولة للمزارع المصري، فضلًا عن أن الدولة تدعم قطاعي الصناعة والزراعة من خلال مبادرة بـ150 مليار دولار تنفذ على مدار 5 سنوات مقبلة، موضحا أن المبادرة تستهدف تمكين صغار التجار من الحصول على القروض، ومعالجة أي مشكلات لديهم بهدف زيادة فرص العمل وفرص التصدير بسعر فائدة معقول وتتحمل الدولة الفارق.