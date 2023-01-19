شاب يعثر على آلاف من الدولارات في وجبة طعام.. ورد فعل غير متوقع من الفرع

في مفاجأة غريبة، توجه شخص إلى أحد فروع مطاعم «ماكدونالدز» في الولايات المتحدة للحصول على وجبة سريعة، فتسلمها واكتشف بداخلها مفاجأة، إذ وجدها مليئة بالنقود.

ونشر الشاب الذي يدعى خوسيه فارغاس مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ«تيك توك»، وظهر خلاله وهو يفتح الوجبة وشعوره بالصدمة عندما وجد آلاف الدولارات بداخلها.

واستغرب الشاب من الحقيبة متسائلا: «ماذا يوجد بها؟» وعندما مده يده وجد الكيس البلاستيك مليء بالمال، فصاح «بضعة آلاف من الدولارات هنا.. ما هذا؟ لماذا يفعلون هذا؟»، لكنه ذكر نفسه أنه يجب عليه إعادة المبلغ المالي، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

الشاب يعيد الدولارات للمطعم ويحصل على مكافأة

وبالفعل أعاد فارغاس المبلغ إلى المطعم، وسألهم مازحا إذا كانوا يغسلون الأموال، واطمن طاقم عمل المطعم في ذلك اليوم لاسترداد أموال الفرع وصاحو «أوه، يا إلهي»، وأرادت إحدى الموظفات أن تعانق فارغاس والتقاط صورة له.

وقال فارغاس في مقطع الفيديو الذي قارب المليون مشاهدة: «كانوا جميعًا يعانقونني ويشكرونني ويبكون»، وكافأوه بوجبات مجانية من ماكدونالدز لمدة شهر ومنحوه 200 دولار.