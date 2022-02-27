كيف تنشئ مشروع وجبات سريعة؟: هتكسب 321 ألف جنيه على مدار 5 سنوات

ارتفعت أعداد مطاعم الوجبات السريعة الفترة الأخيرة، إذ أنَّها تلقى رواجًا كبيرًا في السوق المصرية، إذ يقبل على شراء هذه المؤكلات عدد كبير من الأشخاص خاصة في ظل سرعة وتيرة العمل وزيادة الإقبال على التنزه خاصة في فترات الإجازات والأعياد والمناسبات.

وذكرت دراسة جدوى حول مشروع بيع الوجبات السريعة الجاهزة تابعة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنَّه من المشروعات التي تحقق مبيعات مرتفعة كما أنَّ منتجاته التي لا غنى عنها خاصة في ظل تنامي أعداد السكان وزيادة المناطق السكنية الجديدة، إذ يعمل المشروع على بيع عدد من الوجبات الجاهزة والسريعة مثل: «البرجر والسويس والمشويات» والتي يحتاجها السوق المحلية.

أدوات ومعدات مشروع إنشاء مطعم وجبات سريعة

وحسب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يهدف المشروع يهدف إلى النهوض بالصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب، ويحتاج فقط إلى عدد من المعدات والمشتريات، هي: «جريل، وديب فريزر، وعدة خفيفة، وعيش فينو، وبرجر، وسوسيس، وبانيه، وكفتة، وشيش طاووق، ومستلزمات التعبئة والتغليف».

وتعد أماكن بيع الوجبات السريعة من أشهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتي تتواجد في العديد من الشوارع لذلك يبحث كثيرون عن دراسة جدوى مشروع محلات الوجبات السريعة الجاهزة.

افتح مشروعك باستثمارات 160 ألف جنيه

وتقدر الاستثمارات الكلية للمشروع من خلال رأس المال والقرض بنحو 160 ألف جنيه ويتحمل صاحب القرض ما يسمى برأس المال والتي تبلغ قيمته 84 ألف جنيه ويتحمل البنك الباقي من خلال عدة قروض، وتصل الأرباح خلال 5 أعوام إلى أكثر من 321 ألف جنيه بواقع 65 ألف جنيه في العام الواحد.