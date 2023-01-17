أغذية لتنشيط خلايا المخ ورفع القدرة على التركيز.. مهمة للطلبة وقت الامتحانات

أطعمة وعناصر محددة، يحتاجها كل عضو بالجسم، للحصول على أفضل تغذية، والغدة الدرقية المثال الأبرز على تلك الفرضية، إذ تحتاج لمعدن اليود المتوفر في سمك التونة والجمبري والملح المدعم باليود، ومنتجات البحر والألبان، بحسب الدكتورة رضوى نبيل استشاري التغذية العلاجية.

وأوضحت رضوى، أن خلايا المخ تحتاج لفيتامين «ب» بأشكاله، و«أوميجا 3» المهم جدا للمخ، لذلك ينصح بتناول عين الجمل، لأنه من أغنى المكسرات بـ«أوميجا 3»، وفيتامين «د»، المهم جدا لخلايا الأعصاب، وفيتامين «ب»، يتوافر في اللحوم الحمراء.

القلب يحتاج إلى اللحوم والأسماك الدهنية

أضافت استشاري التغذية العلاجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة «القناة الأولى»، أن القلب يحتاج إلى أكل اللحوم والأسماك الدهنية، مثل السردين والتونة والفواكه والخضار المضاد للأكسدة، مشيرة إلى أن المفاصل والعظام تحتاج إلى الكالسيوم.

ضرورة تناول وجبة الإفطار قبل الامتحانات

شددت استشاري التغذية العلاجية، على ضرورة تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى الامتحانات، لأن الخلايا العصبية تعتمد على السكر، وفي حال عدم توافره، يدخل الإنسان في عمليات صعبة، مما يجهد الجسم، موضحة أن ساندوتشات الحلاوة مليئة بالسكر والسعرات الحرارية والطاقة، إلى جانب ضرورة تناول البيض على الأقل بيضة واحدة في اليوم، وأيضا الشيكولاتة الداكنة، التي تحسن المزاج.