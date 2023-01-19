تنفيذ 4 مشروعات لـ«حياة كريمة» في الحسينية بالشرقية.. نسب الإنجاز 100%

تواصل مؤسسة «حياة كريمة»، في الكشف عن حجم إنجازاتها ومشروعاتها التي تدشنها في مختلف قرى ومراكز محافظات مصر، خصوصًا في المناطق التي تعاني ضعف الخدمات الأساسية؛ للارتقاء بمستوى معيشة أهلها، وتوفير كل سبل الحياة الكريمة لهم.

وكشفت «حياة كريمة» عن حجم الإنجاز لمشروعاتها في مركز الحسينية التابع لمحافظة الشرقية، والذي وصل فيه معدل نسب الإنجاز إلى 100%، حيث دشنت المبادرة الرئاسية عددًا من المشروعات التنموية هناك، والتي جاءت على النحو الآتي:

مشروعات حياة كريمة في مركز الحسينية

- المجمع الزراعي بالوحدة المحلية بصان البحرية.. نسبة إنجاز 100%

- رافع الصرف الصحي بقرية البكارشة.. نسبة إنجاز 100%.

- مجمع الخدمات الحكومي بقرية قصاصين الشرق.. نسبة إنجاز 100%.

- مركز شباب قرية الظواهرية.. نسبة إنجاز 100%.

أهداف حياة كريمة

ولا يزال العمل والإنجاز مستمرين في جميع مختلف محافظات مصر، ضمن مشروعات حياة كريمة؛ لتغيير حياة الملايين من الأهالي، وتستهدف المبادرة الرئاسية تحسين حياة المواطنين في القرى النائية، التي تعاني نقص الخدمات.

من خلال إطلاق القوافل الطبية في المناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.