الكشف على 2300 مريض بمدينة أبو كبير في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة»

نفذت إدارة القوافل بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية قافلة طبية علاجية مجانية بقرية منشأة رضوان، التابعة لمركز ومدينة أبو كبير، وذلك على مدار يومين، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

خدمة طبية متميزة للمواطنين في الأماكن النائية

وذكر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والسكان، أن القافلة الطبية قدمت خدماتها من خلال 15 عيادة، اشتملت على عديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين في توقيع الكشف الطبي المجاني على 2371 مواطنا من أهالي القرية، بواقع 373 في تخصص الباطنة، و65 حالة جراحة عامة، و312 العظام، و60 نساء وتوليد، و292 في الجلدية والتناسلية، و37 تنظيم الأسرة، و179 أنف وأذن، و132 الرمد، و103 القلب والأوعية الدموية، و60 المسالك البولية، 113 أسنان.

صرف العلاج مجانا

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل 16 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، إضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.