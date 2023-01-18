«حياة كريمة» توزع 200 ألف صندوق مواد غذائية ضمن مبادرة «وصل الخير»

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، عن إطلاق المرحلة الرابعة من قوافل مبادرة «وصل الخير»، والتي تستهدف توزيع 200 ألف صندوق مواد غذائية، على عدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الحماية الاجتماعية للمؤسسة وتقديم الدعم الغذائي في مختلف محافظات الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.

ووفقًا للاستطلاع الميداني لفرق الرصد التابعة لمؤسسة «حياة كريمة»، فقد تم تخصيص القوافل المُحملة بصناديق المواد الغذائية لعددا من محافظات الجمهورية وهي: «أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، والدقهلية».

قوافل مبادرة «وصل الخير»

وكانت مؤسسة «حياة كريمة»، قد أطلقت المرحلة الأولى قوافل مبادرة «وصل الخير»، من خلال إطلاق قوافل مساعدات غذائية هي الأكبر لمحافظة الغربية لتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك في مراكز «السنطة، كفر الزيات، زفتى، سمنود، قطور، بسيون» بكل القرى التابعة لها، وتوزيعها على المواطنين الأولى بالرعاية بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية.

حملة المليون كرتونة

كما أطلقت المؤسسة، حملة المليون كرتونة ضمن قوافل «وصل الخير 2»، في مختلف مراكز وقرى محافظات الجمهورية، وصولا لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، فيما انطلقت قوافل «وصل الخير 3»، تزامنًا مع احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى 49 لنصر أكتوبر، بتوزيع 40 ألف صندوق مواد غذائية إلى محافظات القناة «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، والشرقية»، وكذلك محافظات «الأقصر، أسوان، سوهاج، الجيزة، أسيوط، وكفر الشيخ».

تأتي تلك المبادرات، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار الدور التنموي الذي يقوم به التحالف الوطني وأعضاؤه لدعم الفئات المستحقة وفي ضوء تكاتف الجهود في مجال العمل المجتمعي وتوحيدها تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطني الذي يجمع تحت مظلته 30 كيانا رائدًا في العمل التنموي بمصر.