قطار «حياة كريمة» يواصل التنمية بالشرقية: مجمعات خدمية وزراعية وصرف صحي

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تنفيذ مشروعاتها، بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف الذى وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تنفيذ المشروعات التي تخدم قطاعاً كبيراً من مواطني المحافظة.

نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وكشفت «حياة كريمة»، عن نسب تنفيذ المشروعات في عدد من القطاعات المختلفة، من بينها، الصحة، الزراعة، التعليم، الرياضة والكهرباء، مشيرة إلى أن العمل مازال جاريا لتأسيس البنية التحتية في باقي القرى والمراكز وجميع أنحاء الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية.

مشروعات حياة كريمة

وأشارت مؤسسة «حياة كريمة»، إلى الانتهاء من أعمال مشروع المجمع الزراع، رافع الصرف الصحي، مجمع الخدمات الحكومي ومركز شباب قرية الظواهرية التابعة لمركز الحسينية بالشرقية.

نسب أعمال تنفيذ المشروعات

وأوضحت المؤسسة، أنه تم الانتهاء من أعمال مركز شباب قرية الظاهرية بنسبة تنفيذ 100%، مشيرة إلى نسب تنفيذ أعمال مجمع الخدمات الحكومي بقرية قصاصين الشرق وصلت 100%، موضحة أن أعمال مشروع رافع الصرف الصحي بقرية البكارشة، وصلت 100%، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال مشروعات المجمع الزراعي بالوحدة المحلية بصان البحرية.