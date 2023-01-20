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سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الجمعة

كتب:

رحاب عبد الراضى
08:07 ص | الجمعة 20 يناير 2023
سعر كرتونة البيض - صورة تعبيرية

سعر كرتونة البيض - صورة تعبيرية

تباين  سعر كرتونة البيض، في الأسواق اليوم، حيث تراوح سعره اليوم بين 75 و 95 جنيها اليوم.

سعر طبق وكرتونة البيض

- سجل سعر البيض  الأبيض الذي يحتوي على 30 بيضة في المزرعة نحو 80 جنيها.

- سجل سعر البيض الأحمر اليوم نحو 78 جنيها ، ويصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المحلات التجارية بين 90 حتى 95 جنيها.

- تراوح سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة في منافذ وزارة الزراعة نحو 85 جنيها.

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض التي تحتوي على 30 بيضة ، بين 75 لـ80 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- تراوح سعر الفرخة بين 95 حتى 120 جنيهًا.

- تراوح سعر اليوم بين 30 و 32 جنيهًا.

- تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 66 و 70 جنيهًا.

- تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم بين 76 و 83 جنيهًا.

- تراوح سعر الصدور بالعظم بين 83 و 86 جنيهًا.

- تراوح سعر الشيش طاووق اليوم بين 120 و 130 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه بين 120 و 130 جنيهًا.

- بلغ سعر الكبد والقوانص اليوم نحو 55 جنيها.

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