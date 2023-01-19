سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الخميس

سجل سعر طبق وكرتونة البيض، تباينًا في الأسعار بين سوق وآخر اليوم الخميس الموافق 19 يناير.

في السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 19 يناير 2023.

سعر طبق وكرتونة البيض

في المزرعة، سجل سعر طبق البيض الأبيض الذي يحتوي على 30 بيضة نحو 80 جنيها.

سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم نحو 78 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.

ويمكن شراء كرتونة البيض الأبيض والأحمر من المحال التجارية بسعر يتراوح بين 90 حتى 95 جنيها.

كما تراوح سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة في منافذ وزارة الزراعة نحو 85 جنيها.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض التي تحتوي على 30 بيضة، بين 75 لـ80 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

تراوح سعر الفرخة بين 95 حتى 120 جنيهًا.

تراوح سعر الهياكل اليوم بين 30 و32 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 66 و70 جنيهًا.

سجل الكبد والقوانص اليوم نحو 55 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم بين 76 و83 جنيهًا.

تراوح سعر الصدور بالعظم بين 83 و86 جنيهًا.

كما تراوح سعر الشيش طاووق اليوم بين 120 و130 جنيهًا.

فيما تراوح سعر البانيه بين 120 و130 جنيهًا.