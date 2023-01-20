اعترافات المتهم بدهس شخص في مدينة نصر: «مكنش قصدي»

«ظهر قدامي فجأة وملحقتش أفاديه، ومكنش قصدي أدوسه خالص، أنا كنت ماشي بالعربية عادي»، بهذه الكلمات بدأ سائق سيارة نقل المتهم بدهس شخصاً في منطقة مدينة نصر والتسبب في وفاته، اعترافاته أمام جهات التحقيق، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه.

سبب الهروب

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه، بعدما اعترف بارتكاب الواقعة: «أنا اضطريت أهرب على طول بعد ما خبطته، لأني كنت خايف إن حد يشوفني أو ياخد رقم العربية، وهروبي بسرعة ده كان بسبب الخوف».

وأوضح المتهم أثناء جلسة التحقيق أنه لم يكن يعرف أنه توفى، «الخبطة كانت جامدة بس مكنتش أعرف إنه مات».

العثور على جثة مجهولة الهوية

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على جثة لشخص مجهول الهوية في أحد شوارع منطقة مدينة نصر، وكان به إصابات بسحجات مع جروح، إلى جانب كدمات في مختلف أجزاء جسمه نتيجة اصطدام سيارة به، وبعدها تم نقله إلى إحدى المستشفيات في نطاق مدينة نصر.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على المتهم أول أمس الأربعاء، بعدما توصلت إلى المتهم، وتبين أنه سائق سيارة نقل ومقيم داخل محافظة الجيزة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

ويتحدث أشرف ناجي المحامي بالنقض حول العقوبة القانونية التي من المنتظر توقيعها على المتهم صاحب السيارة النقل بسبب تهمة «القتل الخطأ»، موضحاً أنه ستنطبق عليه المادة رقم 238 من قانون العقوبات، وهي تنص على: «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».