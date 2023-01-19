«الداخلية» تحتفل بعيد الشرطة الـ71 بفيلم «حماية وطن» وأوبريت «إيد واحدة»

تحتفل وزارة الداخلية بعد أيام قليلة بعيد الشرطة رقم 71، وتحديدا يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 يناير؛ إذ بدأت الاحتفالية منذ قليل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من خلال نشرها فيلما قصيرا بعنوان «حماية وطن»، مع أوبريت بعنوان «إيد واحدة»، بالإضافة إلى أغنية بعنوان «عهد وقسم».

أغنية عهد وقسم

بدأت وزارة الداخلية نشر أغنية بعنوان «عهد وقسم» على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهي من كلمات دكتور وائل العبيدي، وألحان الفنان ياسر نور، وتوزيع موسيقى عمرو عبدالفتاح، ومدة الأغنية 2:26 دقيقة، ويظهر خلالها استعراض من جانب أفراد أجهزة أمن الوزارة المختلفة.

أغنية إيد واحدة

كما نشرت وزارة الداخلية من خلال صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» أغنية أخرى ضمن احتفالاتها بعيد الشرطة الـ71، وهي «إيد واحدة»، ومدتها 3:29 دقيقة، تقديم الفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هلا رشدي.

وعرضت الوزارة في إطار احتفالاتها بعيد الشرطة 2023، أوبريت بعنوان «إيد واحدة»، مدته 8:41.

فيلم حماية وطن

ونشرت الوزارة أيضا منذ قليل، فيلما بعنوان «حماية وطن»، مدته تصل إلى 12:11 دقيقة، عبارة عن محاكاة حقيقية لضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة لتهريب والإتجار وتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة، وتدور أحداث الفيلم خلال عام 2020.