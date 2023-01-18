جرعة هيروين زائدة تنهي حياة مسن داخل منزله في مدينة نصر

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة داخل منزله في مدينة نصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن المخدرات لبيان إذا كانت الوفاة بسبب تعاطيه جرعة مخدرات زائدة من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقواله حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «محمود. م. ع» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، والعثور بجواره على سرنجة بها بقايا مادة يشتبه في كونها من مخدر الهيروين.

التحريات

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأوضحت أن المتوفى معروف عنه إدمانه لمخدر الهيروين، ورجحت أن الوفاة بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدر المذكور، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.