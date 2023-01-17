انتشال جثة شاب مجهول الهوية عثر عليها في مياه النيل ببولاق أبو العلا

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف هوية جثة شاب مجهول الهوية، عثر عليها في مياة نهر النيل بمنطقة بولاق أبو العلا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

طلب التحريات حول الواقعة

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها لكشف هوية الشاب الغريق، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، واستلام الجثة لإنهاء إجراءات الدفن، وطلبت تصوير جثة المتوفى ونشرها على أقسام الشرطة المختلفة، للتعرف عليها من قبل المواطنين المترددين على تلك الأقسام، وأخذ بصماته لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا بوجود جثة طافية في نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال جرى التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين عدم وجود متعلقات شخصية تدل على هوية صاحب الجثة، وبمناظرتها تبين خلوها من ثمة إصابات ظاهرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.