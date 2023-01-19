أسعار السمك اليوم في محافظة بورسعيد.. ظهور غطيان موسى والبربوني
كتب:
هبة صبيح
01:12 م | الخميس 19 يناير 2023
اسعار السمك اليوم في بورسعيد
يهتم أهالي بورسعيد والزائرون بالبحث عن أسعار السمك اليوم في محافظة بورسعيد باعتبارها الأكلة المحببة في المحافظة مع ظهور أنواع جديدة بانخفاض درجات الحرارة منها غطيان موسى والبربوني.
وقال محسن فؤاد تاجر سمك في سوق العرب القديم إنه مع دخول فصل الشتاء تظهر أسماك معينة منها البربوني وغطيان موسي وتحدد سعرها حسب الكميات الموجودة بالأسواق.
أسعار السمك اليوم في محافظة بورسعيد
وأضاف أن أسعار السمك اليوم في محافظة تعتمد على العرض والطلب فكلما كانت كميات الأسماك قليلة زاد الطلب عليه.
البربوني 120 جنيها
جمبري أحمر 140 جنيها
بوري من 60 إلى 100 جنيه.
شبار أبيض من 45 إلى 50 جنيها.
غطيان موسى من 80 إلى 140 جنيها.
قاروص من 100 إلى 140 جنيها.
باغة من 70 إلى 100 جنيه.
شبار أخضر بـ70 و80 جنيها.
سهيلي مبطرخ 160 جنيها
سهيلي 120 جنيها
دنيس 140 جنيها
لوت 85 جنيها
خدمة طهي الأسماك
وقال محمد محسن تاجر سمك بسوق وحدة بحي الزهور إنه يوجد خدمات تجهيز وطهي الأسماك بمختلف الأطعمة بأسعار متوسطة كمان يوجد خدمة توصيل الأسماك المطهية أو الطازجة داخل بورسعيد وإلى المحافظات الأخرى.