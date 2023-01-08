طاقم السفينة لوجوس هوب يرقص مع فرقة السمسمية بسوق السمك الجديد في بورسعيد

رقص طاقم السفينة لوجوس هوب المكتبة العائمة، مع فرقة السمسمية، ضمن احتفالية أقيمت لهم في سوق السمك الجديد بحي العرب ببورسعيد، فضلا عن تجولهم في عدد من المناطق الأثرية والسياحية، منها ساحة الشهداء «ميدان المسلة».

وأدى طاقم السفينة لوجوس هوب، حركات رقصات السمسمية وسط فرحة وهتافات بلغات متعددة، مؤكدين أنهم سعداء بالجولة التي نظمتها لهم محافظة بورسعيد اليوم، في أماكن سياحية متنوعة، وأن بورسعيد تمتلك مقومات سياحية رائعة، ومصممة على الطراز الأوروبي على أرض مصرية، وتجمع الحضارة والتاريخ والرقي والجمال، بالإضافة إلى الطقس الرائع.

وتناول طاقم السفينة المأكولات البحرية المميزة بالسوق الجديد، معربين عن إعجابهم بطراز سوق السمك الحضاري.

كانت محافظة بورسعيد، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نظمت جولة سياحية لطاقم السفينة لوجوس هوب في شوارع بورسعيد، على هامش زيارة المكتبة العائمة لميناء بورسعيد السياحي، التي تستمر حتى يوم 23 يناير، وتغادر متجهة إلى ميناء العقبة بالأردن.

إفطار طاقم السفينة لوجوس هوب

كانت الجولة بدأت بتناول طاقم السفينة لوجوس هوب، للإفطار على شاطىء بورسعيد بإحدى الكافتيريات المطلة على الشاطئ، وسط أجواء شتوية معتدلة، وعروض فنية متميزة، ثم استقل الطاقم معدية، وألقوا الخبز لطيور النورس التي تحلق حول المعدية أثناء سيرها، والتقطوا الصور التذكارية في أجواء من البهجة، وترحيب أهالي بورسعيد بهم.

طاقم السفينة لوجوس هوب ببورفؤاد

أوضحت محافظة بورسعيد في بيان، أن طاقم السفينة لوجوس هوب زاروا مدينة المعالم السياحية المتميزة بمدينة بورفؤاد، منها منتجع وفندق هلنان بورفؤاد، للحصول على خدمة سياحية فندقية على أعلى مستوى، ثم زيارة جبال الملح وقضاء وقت ممتع عليها، والتصوير وكأنها جبال الثلج في أوروبا.

وأعرب طاقم المكتبة العائمة عن إعجابهم الشديد بجبال الملح في مدينة بورفؤاد، التي تتميز بكونها جبال كبيرة، ذات لون ناصع البياض، تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي.

والتقطوا الصور التذكارية المميزة مع حمام السلام، الذي يرفرف في أنحاء ساحة الشهداء، واستمتعوا برؤية ظاهرة تجمع الحمام في الميدان.

كما تفقد طاقم السفينة لوجوس هوب، كاتدرائية العذراء مريم ببورسعيد، لمشاهدة التاريخ المسيحي والأثري بالكنيسة والتقاط الصور التذكارية.